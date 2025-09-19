È arrivata, a mercati chiusi, la decisione di Fitch sul rating dell’ Italia alzato da BBB a BBB+. L'outlook è stabile. Roma mai così bene dal 2016, soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: "Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada". Buone notizie per Roma soprattutto alla luce del declassamento della Francia ad A+. Come noto, Parigi è alle prese con significative turbolenze politiche. Decisivi il miglioramento delle prospettive dei conti pubblici e la stabilità politiche. Ricordiamo che già un anno fa Fitch aveva migliorato l’outlook di Roma portandolo da stabile a positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fitch promuove il governo: alzato il rating all'Italia, mai così bene dal 2016