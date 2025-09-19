**Fitch | Giorgetti abbiamo riportato Italia sulla giusta strada**

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. - (Adnkronos) - “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada”. Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sul giudizio sull'Italia dell'agenzia Fitch pubblicato oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

