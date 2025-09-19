Fitch alza rating su Italia a BBB+

Milano, 19 set. (askanews) – Fitch ha alzato il rating sull’Italia a “BBB+” da “BBB”. Lo comunica l’agenzia di rating. L’outlook è stabile. “L’upgrade – spiega Fitch – riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell’Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi fiscali a breve e medio termine nel nuovo quadro fiscale dell’Ue. Un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente i parametri di credito dell’Italia. Questi fattori – sottolinea – mitigano i rischi derivanti dal debito pubblico ancora elevato e dalle crescenti sfide esterne”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it