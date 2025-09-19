Fitch alza il rating per l’Italia | BBB+ e outlook stabile

Giorgetti festeggia: "Abbiamo portato il Paese sulla strada giusta". A Parigi piove sul bagnato: anche Dbrs taglia il rating della Francia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fitch, alza il rating per l’Italia: BBB+ e outlook stabile

In questa notizia si parla di: fitch - alza

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada»

L'agenzia Fitch alza il rating della città. Manfredi: la cura funziona Vai su Facebook

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada» - La revisione al rialzo del rating riflette una ... Scrive msn.com

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile - L'ultima volta che Fitch aveva rivisto al rialzo il rating dell'Italia è stato nel dicembre 2021, con il governo di Mario Draghi FITCH BBB+ outlook stabile MOODY'S Baa3 outlook positivo S&P BBB+ ... Lo riporta ansa.it