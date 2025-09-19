Fitch alza il rating dell' Italia a BBB+ outlook stabile Giorgetti | Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. È quanto si legge in una nota. La revisione al rialzo del rating riflette una «maggiore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada»

In questa notizia si parla di: fitch - alza

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile

L'agenzia Fitch alza il rating della città. Manfredi: la cura funziona Vai su Facebook

Fitch alza rating Italia a “BBB+”, outlook passa a “stabile”; Btp, quali conviene acquistare se Fitch alza il rating dell’Italia?; Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile.

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile - L'ultima volta che Fitch aveva rivisto al rialzo il rating dell'Italia è stato nel dicembre 2021, con il governo di Mario Draghi FITCH BBB+ outlook stabile MOODY'S Baa3 outlook positivo S&P BBB+ ... Secondo ansa.it

Fitch ha alzato il rating dell'Italia a BBB+ da BBB - Così il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti ... Segnala rainews.it