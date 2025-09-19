Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+ Giorgetti | Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada

Roma, 19 settembre 2025 - Fitch ha alzato il rating sull'Italia a "BBB+" da "BBB". Lo comunica l'agenzia di rating. Nella valutazione, tra i punti di forza e di debolezza del rating, Fitch sottolinea: "L'upgrade riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell'Italia, sostenuta da un crescente record di prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi fiscali a breve e medio termine nell'ambito del nuovo quadro fiscale dell'UE. Un contesto politico stabile, il continuo impulso alle riforme e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente i parametri di credito dell'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

