Fismformazione e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze consegnano i diplomi di fine corso

Fismformazione e Fondazione CR Firenze consegnano i diplomi di fine corso. L’anno formativo 20242025 ha permesso al 90% dei partecipanti di trovare lavoro. Quaranta allievi formati in questo ultimo anno, di cui ben il 90% ha trovato una collocazione lavorativa con un contratto di lavoro stabile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fismformazione e Fondazione Cr Firenze consegnano i diplomi di fine corso

Fismformazione e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze consegnano i diplomi di fine corso.

