Fisco a carico di piccole e medie imprese Cna | Piacenza 23esima tasse fino al 4 luglio

«Il 4 luglio i piacentini non festeggiano soltanto il patrono Sant’Antonino, ma anche il “Tax free day”, il primo giorno dell’anno libero dalle tasse. Non proprio tutti i piacentini ma i tanti artigiani, piccoli e medi imprenditori, che rappresentano una fetta consistente del sistema. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sulla stampa, gli interventi del Presidente Emiliano Melani sui dati dell'indagine #CNA "Comune che vai, fisco che trovi" che fotograno per Prato e Pistoia il pesante carico fiscale che pesa sulle imprese, costrette a lavorare fino a luglio solo per pagare le ta Vai su Facebook

Fisco a carico di piccole e medie imprese, Cna: «Piacenza 23esima, tasse fino al 4 luglio» - Percentuale complessiva di tasse pagate dalle imprese rispetto al reddito generato: « Il total taxe rate è pari al 50,8%, dato decisamente migliore a quello degli anni precedenti» ... Riporta ilpiacenza.it

Indagine Cna: le imprese veronesi lavorano 190 giorni per il fisco - I risultati di "Comune che vai, Fisco che trovi", ricerca condotta dall'Osservatorio Cna, mostra anche segnali positivi: negli ultimi anni il carico fiscale si è alleggerito e il reddito disponibile è ... Scrive veronasera.it