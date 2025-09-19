Firenze un uomo in giro per la città con un martello in mano | Ubriaco e pericoloso

Firenze, 19 settembre 2025 - Barcollante, con un martello in mano. È sempre più da paura la situazione a San Jacopino, rione da troppo tempo ormai alle prese con delinquenti e balordi di ogni tipo. Stamani, come racconta Simone Gianfaldoni del comitato Cittadini attivi San Jacopino, un uomo, "in evidente stato di alterazione per abuso di alcol" fin dalle prime ore del giorno, ha seminato il panico dalle 8 di mattina. È a quell'ora che, prosegue sempre Gianfaldoni, "ha fatto capolino in via Galliano, tra i negozi e l'Esselunga" ed ha cominciato a disturbare passanti e commercianti, ormai allo stremo a causa del crescente degrado della zona.

