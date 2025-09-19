Firenze Tropos festeggia 50 anni con una festa aperta alla città

Firenze, 19 settembre 2025 - Tropos festeggia 50 anni con una festa aperta alla città. Sono infatti passati esattamente 50 anni da quel lontano settembre del 1975, quando il dottor Dino Catelli decise di aprire le porte di un nuovo club polifunzionale a Firenze. Ispirato dai modelli americani, ma con un occhio attento all’eleganza e alle esigenze del pubblico fiorentino, diede vita a un ampio spazio dedicato al movimento e al benessere, fisico e mentale. Da allora Tropos è diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per lo sport in città, accompagnando generazioni di atleti e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

