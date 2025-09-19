Firenze Palestina libera | la città attraversata dal maxi corteo tra bandiere e striscioni

Firenze, 19 settembre 2025 – Maxi corteo per la Palestina e per il sostegno a Gaza. La manifestazione ha attraversato Firenze arrivando in piazza dell’Isolotto. Capofila dell’organizzazione la Cgil, che aveva indetto uno sciopero proprio per la giornata di venerdì 19 settembre. Il corteo è partito intorno alle 17.15. Tante bandiere e striscioni e tanti gruppi dell’associazionismo erano presenti. In testa al corteo la sindaca Sara Funaro. "Una grande manifestazione per la Palestina, ora, a Firenze - scrive l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - contro il genocidio e contro la sostanziale acquiscenza del governo italiano e dell’’Europa alle politiche criminali dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

