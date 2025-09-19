Firenze nuova spaccata | colpito il ristorante Latini E' la seconda volta in due settimane

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 18 settembre 2025 - Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì al ristorante Latini, storico locale del centro di Firenze. Intorno alle due, un giovane nordafricano già noto alle forze dell’ordine ha sollevato un tombino e sfondato la porta d’ingresso, riuscendo a entrare e ad arraffare le monete custodite in cassa, prima di darsi alla fuga. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato i movimenti rapidi dell’uomo, costretto a forzare l’accesso con violenza. Non è la prima volta che l’insegna viene colpita: lo scorso 3 settembre, alle quattro del mattino, un altro episodio analogo aveva già messo a dura prova la resistenza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze nuova spaccata colpito il ristorante latini e la seconda volta in due settimane

© Lanazione.it - Firenze, nuova spaccata: colpito il ristorante Latini. E' la seconda volta in due settimane

In questa notizia si parla di: firenze - nuova

Firenze, Andreina Contessa nuova direttrice di Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello

Caldo a Firenze: nuova ondata di calore, bollino rosso venerdì 4 e sabato 5. Poi forse rinfresca

Volotea inaugura il volo Firenze-Alghero: nuova rotta bisettimanale per la Sardegna

Nuova spaccata a San Jacopino, colpito un parrucchiere. Il comitato: Vogliamo sicurezza; Ancora una spaccata, colpito un ambulatorio medico; Firenze, tentata spaccata in via Palazzuolo: colpito il negozio di bici.

firenze nuova spaccata colpitoFirenze, spaccata in un ristorante: portato via il fondo cassa - Vetrina infranta e furto, uno scenario già visto molte volte in città: un altro caso di spaccata ai danni di un ristorante si è verificato stanotte in via Martelli, nel centro di Firenze. 055firenze.it scrive

firenze nuova spaccata colpitoFirenze, spaccata al bar Francesconi: 'Appena riaperto dopo le ferie, non ne possiamo più' - Ma non si tratta del primo episodio di questo tipo per l'attività di via del Ponte Sospeso, nella zona di piazza Pier Vettori. Come scrive 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Nuova Spaccata Colpito