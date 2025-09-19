Firenze nuova spaccata | colpito il ristorante Latini E' la seconda volta in due settimane

Firenze, 18 settembre 2025 - Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì al ristorante Latini, storico locale del centro di Firenze. Intorno alle due, un giovane nordafricano già noto alle forze dell’ordine ha sollevato un tombino e sfondato la porta d’ingresso, riuscendo a entrare e ad arraffare le monete custodite in cassa, prima di darsi alla fuga. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato i movimenti rapidi dell’uomo, costretto a forzare l’accesso con violenza. Non è la prima volta che l’insegna viene colpita: lo scorso 3 settembre, alle quattro del mattino, un altro episodio analogo aveva già messo a dura prova la resistenza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

