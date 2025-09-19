Firenze nuova spaccata | colpito il ristorante Latini E' la seconda volta in due settimane
Firenze, 18 settembre 2025 - Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì al ristorante Latini, storico locale del centro di Firenze. Intorno alle due, un giovane nordafricano già noto alle forze dell’ordine ha sollevato un tombino e sfondato la porta d’ingresso, riuscendo a entrare e ad arraffare le monete custodite in cassa, prima di darsi alla fuga. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato i movimenti rapidi dell’uomo, costretto a forzare l’accesso con violenza. Non è la prima volta che l’insegna viene colpita: lo scorso 3 settembre, alle quattro del mattino, un altro episodio analogo aveva già messo a dura prova la resistenza del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - nuova
Firenze, Andreina Contessa nuova direttrice di Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello
Caldo a Firenze: nuova ondata di calore, bollino rosso venerdì 4 e sabato 5. Poi forse rinfresca
Volotea inaugura il volo Firenze-Alghero: nuova rotta bisettimanale per la Sardegna
Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C, ecco la nuova Estate del XXI secolo: con i cambiamenti climatici, il caldo estivo prosegue fino alla fine della stagione. #meteoitalia Vai su Facebook
C'è un nuovo Dante a Firenze! In #FiorentinaNapoli il coro razzista dei viola trova nuove parole, nel silenzio della Lega. ?https://napolinetwork.com/editoriali/il-razzismo-contro-i-napoletani-che-il-calcio-finge-di-non-vedere/… @DiegoDeLucaX - X Vai su X
Nuova spaccata a San Jacopino, colpito un parrucchiere. Il comitato: Vogliamo sicurezza; Ancora una spaccata, colpito un ambulatorio medico; Firenze, tentata spaccata in via Palazzuolo: colpito il negozio di bici.
Firenze, spaccata in un ristorante: portato via il fondo cassa - Vetrina infranta e furto, uno scenario già visto molte volte in città: un altro caso di spaccata ai danni di un ristorante si è verificato stanotte in via Martelli, nel centro di Firenze. 055firenze.it scrive
Firenze, spaccata al bar Francesconi: 'Appena riaperto dopo le ferie, non ne possiamo più' - Ma non si tratta del primo episodio di questo tipo per l'attività di via del Ponte Sospeso, nella zona di piazza Pier Vettori. Come scrive 055firenze.it