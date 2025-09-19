Firenze il nuovo cda della biblioteca nazionale | c’è lo scrittore Paoli
Firenze, 19 settembre 2025 – È stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra (direttrice dal 2024). Come riporta il decreto del Mic dello scorso 5 settembre, nel cda siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Gigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista de La Nazione e autore di romanzi per la casa editrice Giunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
