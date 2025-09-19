Firenze da gustare Tra calici incontri e masterclass d’autore
di Paolo Pellegrini Un nuovo, prestigioso appuntamento a Firenze per i wine lovers e per gli operatori del settore. Alla Fortezza da Basso, Padiglione delle Nazioni, domenica per tutti e lunedì 22 solo per gli addetti ai lavori, ecco la prima edizione di èno Florence Wine Excellence. Che già nel titolo rivela contenuti e scopi, messi sul piatto dalle cinque aziende promotrici: è dall’alleanza tra alcuni dei più importanti imprenditori fiorentini, rappresentanti di aziende wine e food (Betawine, Tagliafraschi e Associati, Vintage 04, Doppia G Selezione e Andrea Vannini Rappresentanze) che nasce questa esclusiva ’due giorni’ per scoprire, degustare e dialogare con chi il vino lo vive ogni giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
