Firenze cubo nero e documenti Unesco Il ministero al Comune | Dateci la valutazione d’impatto

Firenze, 19 settembre 2025 – Una richiesta di chiarimenti con una postilla: rispondere entro lunedì 22 settembre. È la missiva partita dal ministero dei Beni Culturali con destinazione Palazzo Vecchio. All’interno, nero su bianco, c’è una domanda chiara e tonda sul Cubo Nero che oggi svetta sullo skyline di Firenze dalla zona dell’ex Comunale: inviare al ministero la cosiddetta HIA. Cioè? L’Heritage Impact Assessment, la valutazione di impatto sul patrimonio che deve precedere le nuove costruzioni all’interno del perimetro Unesco di Firenze. Il documento è necessario per valutare l’impatto positivo o negativo di uno o più progetti di trasformazione che influiscano su valori, attributi, autenticità e integrità dei siti Patrimonio Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
