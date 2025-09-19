Firenze concerto di Patrizio Serino nel segno di Beethoven
Firenze, 19 settembre 2025 - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. La serata di sabato 20 settembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sarà un viaggio nel Barocco e nel Classicismo, attraverso pagine arcinote come “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Solista e maestro concertatore sarà Marco Lorenzini, che solo per questa serata suonerà un magnifico violino realizzato nel 1981 dal liutaio Carlo Vettori - figlio e allievo del maestro Dario Vettori – scomparso di recente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - concerto
Firenze, doppio concerto della star del violino di 16 anni Leone Pini
Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart Festival
Firenze, arrivano gli Afterhours in concerto
Firenze, Certosa di Firenze / Q3 mercoledì 1 ottobre 2025 ore 21:00 MICHELE CAMPANELLA concertatore e pianoforte MONICA LEONE pianoforte Orchestra della Toscana Wolfgang Amadeus Mozart / Concerto n. 19 per pianoforte e orchestra K 459 Wolfga Vai su Facebook
Concerto SOS Palestina il 18 settembre a Firenze, i cantanti e cosa sapere - X Vai su X
Patrizio Serino solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte; Marco e Patrizio Serino solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina in due appuntamenti nell’ambito dei Concerti della Liuteria Toscana; Orchestra da Camera Fiorentina. Festival Liuteria: chiusura nel segno di Beethoven, con il primo violoncello del Maggio, Patrizio Serino.
Firenze, concerto di Patrizio Serino nel segno di Beethoven - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Secondo msn.com