Firenze concerto di Patrizio Serino nel segno di Beethoven

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 settembre 2025 - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. La serata di sabato 20 settembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sarà un viaggio nel Barocco e nel Classicismo, attraverso pagine arcinote come “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Solista e maestro concertatore sarà Marco Lorenzini, che solo per questa serata suonerà un magnifico violino realizzato nel 1981 dal liutaio Carlo Vettori - figlio e allievo del maestro Dario Vettori – scomparso di recente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Patrizio Serino solista dell'Orchestra da Camera Fiorentina all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte; Marco e Patrizio Serino solisti dell'Orchestra da Camera Fiorentina in due appuntamenti nell'ambito dei Concerti della Liuteria Toscana; Orchestra da Camera Fiorentina. Festival Liuteria: chiusura nel segno di Beethoven, con il primo violoncello del Maggio, Patrizio Serino.

