Firenze, 19 settembre 2025 – Un colpo alla testa, sferrato in pieno giorno, tra i passanti di una via, Borgo la Croce, piena di gente nel pomeriggio. Sull’episodio, dai contorni ancora poco chiair stanno cercando di far luce gli agenti delle volanti, intervenuti a supporto di un’ambulanza del 118. All’ospedale di Santa Maria Nuova è finito un uomo originario del Bangladesh. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, sarebbe venuto a lite con un altro soggetto, che, al culmine della rabbia, lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente. All’arrivo della polizia, l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro