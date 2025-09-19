Firenze colpito alla testa in mezzo ai passanti Caccia all’aggressore in pieno centro

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 19 settembre 2025 – Un colpo alla testa, sferrato in pieno giorno, tra i passanti di una via, Borgo la Croce, piena di gente nel pomeriggio. Sull’episodio, dai contorni ancora poco chiair stanno cercando di far luce gli agenti delle volanti, intervenuti a supporto di un’ambulanza del 118. All’ospedale di Santa Maria Nuova è finito un uomo originario del Bangladesh. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, sarebbe venuto a lite con un altro soggetto, che, al culmine della rabbia, lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente. All’arrivo della polizia, l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze colpito alla testa in mezzo ai passanti caccia all8217aggressore in pieno centro

© Lanazione.it - Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro

In questa notizia si parla di: firenze - colpito

Firenze, turista trascinata in strada per strapparle la borsa: lo zio rincorre l’aggressore e viene colpito

Firenze, muore colpito da un fulmine mentre dà da mangiare al cane

Dramma a Firenze, esce per dare da mangiare al cane e muore dopo essere stato colpito da un fulmine

Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro; Tenta di uccidere la moglie a colpi di roncola in testa: l'aggressione davanti ai figli; Pugni e bastonate in mezzo alla gente: paura alla festa, colpito commissario.

firenze colpito testa mezzoFirenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro - La vittima dell’aggressione, bengalese, è stato trasportato a Santa Maria Nuova. Da msn.com

Colpito alla testa da un tir mentre cambia una ruota, muore un meccanico di 65 anni - Nel primo pomeriggio era intervenuto sulla provinciale che collega Miggiano a Taurisano dopo la chiamata ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Colpito Testa Mezzo