Firenze al via Visarno Cosplay | il festival che celebra il fumetto e il gioco

Firenze, 19 settembre 2025 - Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & Co, il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze: due giorni di eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, tra laboratori creativi, attività interattive e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti spicca Fabrizio Mazzotta, doppiatore e voce di personaggi iconici come Krusty il Clown dei Simpson, Puffo Tontolone ed Eros di Pollon. Sempre sabato, alla sera, grande attesa per il concerto delle Alabarde Spaziali, tra le più amate cartoon cover band, per un live sulle note di “Grande Mazinger”, “Daltanious”, “Time Bokan”, “Robin Hood”, “Naruto”, “Calendar Men” e altri classici dei cartoni animati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

