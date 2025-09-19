Firenze al via Visarno Cosplay | il festival che celebra il fumetto e il gioco
Firenze, 19 settembre 2025 - Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & Co, il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze: due giorni di eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, tra laboratori creativi, attività interattive e ospiti d’eccezione. Tra i protagonisti spicca Fabrizio Mazzotta, doppiatore e voce di personaggi iconici come Krusty il Clown dei Simpson, Puffo Tontolone ed Eros di Pollon. Sempre sabato, alla sera, grande attesa per il concerto delle Alabarde Spaziali, tra le più amate cartoon cover band, per un live sulle note di “Grande Mazinger”, “Daltanious”, “Time Bokan”, “Robin Hood”, “Naruto”, “Calendar Men” e altri classici dei cartoni animati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - visarno
Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il mondo del fumetto e del gioco
Visarno Cosplay, a Firenze il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco
Visarno Cosplay & Co: a Firenze il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco. Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni: 7 euro, su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni. Tra gli Vai su Facebook
Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il fumetto e il gioco; Cosa fare questo weekend: eventi a Firenze (20-21 settembre); Visarno Cosplay 2025,tutte le info.
Firenze, al via Visarno Cosplay: il festival che celebra il mondo del fumetto e del gioco - Firenze, 15 settembre 2025 – Conto alla rovescia per Visarno Cosplay & Co, il festival che celebra il mondo del cosplay, del fumetto e del gioco, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre all’Ipp ... msn.com scrive
Al Visarno fumetti e giochi. Ecco il mondo del cosplay - Che sia l’eterno Spiderman o un eroe di Attack on Titan, Mercoledì Addams (rilanciata dalla serie Netflix di Tim Burton) o un personaggio di Jujutsu Kaisen, lo scapestrato Jack Sparrow o l’immancabile ... Come scrive msn.com