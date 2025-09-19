Firenze, 19 settembre 2025 - Domenica 21 settembre alle 18 per il campionato di serie A lo stadio Franchi ospiterà la partita Fiorentina-Como. Su disposizione della Questura, sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali su suolo pubblico presenti nell'area del settore ospiti dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata. Tra i provvedimenti dalle 10 (fino alle 22.55 e comunque fino al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata allestita nello stesso piazzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Como, i provvedimenti di viabilità