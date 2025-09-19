Fiorello parla per la prima volta del furto in casa sua la strana scelta dei ladri | che cosa gli è rimasto – Il video

Dopo settimane di silenzio, Fiorello è tornato a farsi sentire su Instagram insieme al fedelissimo Fabrizio Biggio. E lo ha fatto al solito con una diretta improvvisata, senza particolari freni e filtri. Inevitabile per Fiorello raccontare la sua estate, non proprio la più tranquilla di sempre. Lo scorso agosto, la sua abitazione è stata presa di mira dai ladri. Stando a quanto trapelato dalle indagini, doveva essere una banda di professionisti, in grado di disattivare l’allarme, non lasciare alcuna impronta digitale in casa. Tutto per portare via un bottino da 300 mila euro. La reazione di Fiorello al furto in casa. 🔗 Leggi su Open.online