Fino a otto gruppi radicali stranieri sono convocati per Lazio-Roma

2025-09-19 08:56:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Questa domenica dal 12:30 ore Uno dei derby più caldi della scena europea avrà luogo: il Lazio-Roma. Quarto giorno del Una serie tra le due squadre della capitale . e una Ultra Alert che ha il paese con tutti gli allarmi. Per questa festa, secondo il Gazzetta Dello Sport, Una grande chiamata dei gruppi di teppisti è prevista da gran parte del continente. “ Questi sono fan appassionati, sempre disposti ad affrontare e seminare il caos ovunque viaggiano attraverso l’Europa “Il giornale italiano spiega. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Svezia e Germania fino alle ultime otto
Quasi mille chilometri in otto tappe, 154 iscritte per 22 team: al via da domani fino al 13 luglio il prestigioso Giro d’Italia Women 2025. La campionessa e maglia numero 1 Elisa Longo Borghini ci racconta la fatica, la gioia, i dolori di uno sport che sembra individuale ma poggia sulla forza di tutte
Dl Sport, sì all’emendamento: contratti fino a otto anni, ammortamenti su cinque
Fino all'8 febbraio 2026 è possibile visitare la mostra Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere, allestita da Cineteca di Bologna negli spazi della Galleria Modernissimo. Vi regaliamo quindi la locandina di un grande film tratto dal romanzo Un'ombra su
Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk; Francia, manifestanti radicali di sinistra bloccano le strade e provocano incendi tra Lione e Saint-Étienne; INDONESIA West Java: radicali islamici contro celebrazione del mercoledì delle Ceneri.