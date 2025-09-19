Finisce nel canale mentre percorre strada Benedetta | ciclista grave in ospedale
Stava percorrendo strada Benedetta a Parma quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, è finito nel canale. Un ciclista è stato soccorso, poco prima delle ore 20 di giovedì 18 settembre, dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto con un'ambulanza. L'uomo si è procurato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: finisce - canale
Anziana sulla sedia a rotelle finisce in un canale, salvata dai vigili del fuoco
Dramma a San Martino Siccomario, auto finisce nel canale: morta la donna al volante
A che ora finisce Battiti Live, orario su Canale 5 e quando inizia in tv
Cade dalla scala e finisce in un canale di cemento: 80enne in ospedale con un trauma cranico https://legnanonews.com/aree-geografiche/rhodense/2025/09/16/cade-dalla-scala-e-finisce-in-un-canale-di-cemento-80enne-in-ospedale-con-un-trauma-cranico/ - X Vai su X
Sondrio, schianto in viale dello Stadio: motociclista di 47 anni finisce in ospedale #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Finisce nel canale mentre percorre strada Benedetta: ciclista grave in ospedale; Uomini e Donne, quando finisce: l’ultima puntata in prima serata; Innocence, la Terza Puntata va in onda oggi 19 luglio 2025 su Canale5: Ela è incinta!.
Anziana sbaglia manovra e finisce nel canale con la Jeep, salvata dal figlio: «Uno choc vederla sprofondare in acqua» - Parcheggia l'auto, ma finisce in canale: viene salvata dal figlio. Scrive ilgazzettino.it
L'auto finisce nel canale. Salvi i tre occupanti - Se la sono cavata così i tre occupanti dell'automobile caduta in un canale dello Stura per cause in corso di accertamento. Secondo rainews.it