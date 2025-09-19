Finisce nel canale mentre percorre strada Benedetta | ciclista grave in ospedale

Parmatoday.it | 19 set 2025

Stava percorrendo strada Benedetta a Parma quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, è finito nel canale. Un ciclista è stato soccorso, poco prima delle ore 20 di giovedì 18 settembre, dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto con un'ambulanza. L'uomo si è procurato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

