Finisce in un dirupo | Neve recuperata dai vigili del fuoco

Nella giornata di mercoledì (17 settembre), in località Ambria nel territorio comunale di Piateda, più squadre dei vigili del fuoco del Comando di Sondrio, sono intervenute per recuperare “Neve”: un cane di razza Maremmano, caduto in un dirupo a circa 200 metri di profondità.Intervento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: finisce - dirupo

Incidente a Castellana Sicula, con l'auto finisce in un dirupo: grave 71enne

Frigento, incidente nella notte: si ribalta con l’auto e finisce in un dirupo. Morto 44enne

Auto si ribalta e finisce in un dirupo: morto un uomo di 44 anni in Irpinia

Finisce in un dirupo e muore: comunità sotto choc https://ebx.sh/Z2INWx Vai su Facebook

La famiglia #AlexMarangon ha ora denunciato cinque persone. Per loro il 25enne non si è gettato dal dirupo - X Vai su X

Finisce in un dirupo: Neve recuperata dai vigili del fuoco; Escursionista finisce in un dirupo a Champoluc, recuperato in elicottero; Cane finisce in un dirupo a 200 metri di profondità: salvata dai Vigili del Fuoco.

Marmore. Giovane cade in un dirupo in piena notte: per salvarla anche l'elisoccorso - TERNI L'allarme lo hanno dato alcuni abitanti che hanno sentito le grida disperate di una donna finita in in un dirupo a Marmore mentre stava passeggiando in piena notte. Segnala msn.com