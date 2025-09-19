Fine settimana con temperature oltre i 30 gradi Poi peggioramento con rovesci e temporali

Si annuncia un fine settimana dalle temperature estive. Ma attenzione, perchè nei prossimi giorni è previsto un capovolgimento di fronte. “Il clima pienamente estivo che ci accompagnerà sino a tutto il weekend si capovolgerà per fare posto alla stagione autunnale proprio nel giorno dell'Equinozio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Meteo: caldo eccezionale, zero termico oltre 5000 metri, ecco quando - Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato in maniera approfondita circa il ritorno dell’Estate su tutta Italia da nord a sud. Lo riporta meteogiornale.it

Meteo, sull'Italia splenderà il sole e le temperature saranno estive fino a domenica. Ma con l'equinozio d'autunno arriverà il maltempo - Meteo, sull'Italia splenderà il sole e le temperature saranno estive fino a domenica. Da lanotiziagiornale.it