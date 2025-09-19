Film thriller d’azione da gustare questo weekend su netflix e hulu
Il panorama dei film di genere action thriller offre una vasta gamma di titoli disponibili sulle principali piattaforme di streaming, pronti a soddisfare le esigenze degli appassionati di suspense e adrenalina. In questo articolo vengono analizzati alcuni tra i più interessanti titoli attualmente accessibili, con approfondimenti sulle trame, i protagonisti e il successo critico ottenuto. La selezione comprende produzioni recenti e pellicole classiche, capaci di offrire esperienze cinematografiche intense e coinvolgenti. rebel ridge (2024) – netflix. Rebel Ridge rappresenta un esempio di thriller d’azione originale Netflix, interpretato da Aaron Pierre nel ruolo di Terry, un veterano delle forze armate che si trova coinvolto in un ciclo di violenza e corruzione nel suo paese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: film - thriller
Sci-fi thriller di successo: il film dopo 5 anni conquista lo streaming
Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante
Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi
Con il primo trailer del thriller di Paul Feig, arrivano anche le prime - controverse - 'reactions' di The Housemaid / Una di famiglia. Un film molto esplicito, nel quale violenza e sesso la fanno da padrone, soprattutto per l'intreccio che vede protagoniste Sydney S - facebook.com Vai su Facebook
Il film thriller dal 4 settembre al cinema è tratto dall'incredibile storia vera del subacqueo britannico Chris Lemons - X Vai su X