Film di taylor swift e canale radio 24 7 | cosa aspettarsi

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

le novità più attese di taylor swift: nuovo film, album e iniziative speciali. Il mese di settembre si rivela ricco di eventi significativi per l’artista statunitense, che continua a consolidare la propria presenza nel panorama musicale e cinematografico internazionale. Tra annunci di nuovi progetti, collaborazioni e iniziative dedicate ai fan, emergono dettagli importanti riguardo alle prossime uscite e alle strategie promozionali di Taylor Swift. In questo contesto, vengono analizzate le principali novità in arrivo, tra cui il lancio del nuovo album, un film legato alla sua carriera e una speciale stazione radio dedicata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

film di taylor swift e canale radio 24 7 cosa aspettarsi

© Jumptheshark.it - Film di taylor swift e canale radio 24/7: cosa aspettarsi

In questa notizia si parla di: film - taylor

Il miglior western di taylor sheridan è un film di rapina di 9 anni fa, non yellowstone

Taylor Sheridan presenta il suo film con un grande talento al posto di Chris Pratt

Tulsa king e il genere di film che taylor sheridan dovrebbe esplorare

Cattivi studenti, 21 star che non andavano bene a scuola, da Taylor Swift a Jude Law; Taylor Swift, i suoi ruoli al cinema e in TV dal peggiore al migliore; Taylor Swift coinvolta nella bufera legale su It Ends With Us.

Dopo Taylor Swift anche Beyonce punta a film nelle sale - Il duello tra Taylor Swift e Beyonce' si sposta nelle sale cinematografiche: dopo la cantante di Red, l'altra megastar della musica sta per trasformare in film il suo tour di concerti globale ... Secondo ansa.it

Taylor Swift, il film musicale più visto di sempre su Disney+ - Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor's Version) continua a battere nuovi record: con 4,6 milioni di visualizzazioni su Disney+ in 3 giorni diventa il film musicale più visto di sempre sulla piattaforma ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Film Taylor Swift Canale