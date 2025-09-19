Filippo Turetta picchiato in carcere l' ombra di una vendetta | il 23enne avrebbe ' venduto' agli agenti il detenuto 55enne Lo zio di Giulia Cecchettin | Te ne hanno date poche

VENEZIAPADOVA - Filippo Turetta è stato picchiato in carcere da un altro detenuto. Una manata in faccia, con ferita aperta sul labbro. Se si trattasse di un altro recluso, il fatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Filippo Turetta picchiato in carcere, l'ombra di una vendetta: il 23enne avrebbe 'venduto' agli agenti il detenuto 55enne. Lo zio di Giulia Cecchettin: «Te ne hanno date poche»

Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre

Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta

Gino Cecchettin torna a parlare di Filippo Turetta dopo l'omicidio di Giulia, la rivelazione dopo l'incontro

