Filippo Filicori professione chirurgo robotico | Presto robot e IA opereranno al posto nostro
Tra medicina e ingegneria, il medico bolognese guida l’innovazione tecnologica del più grande network ospedaliero del Nord-Est americano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: filippo - filicori
Filippo Filicori, professione chirurgo robotico: “Presto robot e IA opereranno al posto nostro”.
Professione stilista, Filippo Francia è il giovane stilista più bravo d'Italia - È un allievo della pescarese Nami, Nuova accademia di moda italiana, di Pescara il giovane stilista più bravo d’Italia. Lo riporta ilmessaggero.it