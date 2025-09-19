Figlio morì dopo violenta lite in famiglia | padre verso il patteggiamento a tre anni

FRANCAVILLA FONTANA - Si esprimerà il 21 ottobre prossimo la gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, sulla richiesta di patteggiamento avanzata dal legale di Angelo Argentina, arrestato a marzo dopo la morte del figlio. L'accusa, come si vedrà a breve, è quella di lesioni, non di omicidio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: figlio - dopo

I Poggi, il fango e lo sfogo dopo le insinuazioni sul figlio Marco: “Solo falsità contro di noi, il giorno in cui è morta Chiara era in Trentino”

90 day fiancé, julia rivela la verità sulla sua relazione con brandon dopo la triste morte del figlio

Luisa Emilia Spreafico falciata e abbandonata, il figlio: “Giustizia per mia madre. Dopo un anno mi aspettavo almeno le scuse”

«Dopo 6 mesi di carcere, gli assassini di mio figlio sono tornati al lavoro. Evidentemente la polizia non li riteneva indegni di indossare quella divisa» Vai su Facebook

Cosa fare se mio figlio assume comportamenti violenti: come spiegargli che è sbagliato - Insulti, bullismo, violenza online: i comportamenti aggressivi nei bambini e negli adolescenti non riguardano solo contesti “difficili” ... fanpage.it scrive

Violenta esplosione in casa nel Salento, padre e figlio ustionati: ricoverati in gravi condizioni - Gravissimo incidente domestico nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 agosto: padre e figlio, due noti ristoratori, sono rimasti feriti dopo una violenta esplosione all’interno della loro abitazione, ... Scrive bari.repubblica.it