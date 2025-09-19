Figlio morì dopo violenta lite in famiglia | padre verso il patteggiamento a tre anni

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Si esprimerà il 21 ottobre prossimo la gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, sulla richiesta di patteggiamento avanzata dal legale di Angelo Argentina, arrestato a marzo dopo la morte del figlio. L'accusa, come si vedrà a breve, è quella di lesioni, non di omicidio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figlio - dopo

I Poggi, il fango e lo sfogo dopo le insinuazioni sul figlio Marco: “Solo falsità contro di noi, il giorno in cui è morta Chiara era in Trentino”

90 day fiancé, julia rivela la verità sulla sua relazione con brandon dopo la triste morte del figlio

Luisa Emilia Spreafico falciata e abbandonata, il figlio: “Giustizia per mia madre. Dopo un anno mi aspettavo almeno le scuse”

figlio mor236 dopo violentaCosa fare se mio figlio assume comportamenti violenti: come spiegargli che è sbagliato - Insulti, bullismo, violenza online: i comportamenti aggressivi nei bambini e negli adolescenti non riguardano solo contesti “difficili” ... fanpage.it scrive

Violenta esplosione in casa nel Salento, padre e figlio ustionati: ricoverati in gravi condizioni - Gravissimo incidente domestico nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 agosto: padre e figlio, due noti ristoratori, sono rimasti feriti dopo una violenta esplosione all’interno della loro abitazione, ... Scrive bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Figlio Mor236 Dopo Violenta