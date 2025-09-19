Fiera Piraccini verso l’addio Rottura consumata con il Comune

La tensione tra i vertici di Cesena Fiera e l’amministrazione comunale di Cesena, emersa clamorosamente in margine alla presentazione dell’edizione 2026 di Macfrut, si è tramutata velocemente in rottura tra il presidente Renzo Piraccini e il sindaco Enzo Lattuca. E ora appare il rischio concreto di dimissioni anticipate del manager che ha traghettato con successo il salone dell’ortofrutta dalla ristretta dimensione cesenate agli scenari internazionali agevolati dal trasferimento degli stand a Rimini. Una crescita impetuosa di spazi, partecipazioni e utili in quattro mandati di presidenza Piraccini, dal 2014 ad oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

