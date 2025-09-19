Fidas Bergamo celebra 65 anni di solidarietà e impegno per la vita

Un traguardo importante, una storia lunga 65 anni, ma soprattutto un’occasione per dire grazie a tutti i volontari, donatori e sostenitori che ogni giorno rendono possibile un gesto semplice ma essenziale: donare sangue per salvare vite. La Fidas Bergamo festeggia quest’anno il suo 65° anniversario e lo fa con un grande evento pubblico e gratuito dal titolo “ Storia, Pensieri e Sorrisi” che si terrà sabato 11 ottobre 2025, dalle 14 alle 19, all’Auditorium Parenzan dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII. “Quest’anno la nostra associazione, nata il 18 dicembre del 1960, festeggia i suoi 65 anni di attività nella promozione della donazione del sangue, un impegno che continua oggi ancora con più convinzione per salvare tante vite e aiutare molti malati – dichiara il presidente di Fidas Bergamo Attilio Castelli –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

