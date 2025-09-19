Tempo di lettura: 3 minuti Neanche San Gennaro fa il miracolo, tra Roberto Fico e Vincenzo De Luca. E non c’entrano le ampolle, i l cui contenuto oggi si è regolarmente liquefatto. Non si scioglie, invece, il gelo tra il governatore uscente e l’aspirante successore. Entrambi presenti al Duomo di Napoli, per assistere al rituale prodigio. Ma nemmeno un saluto: Fico e De Luca restano lontani. Un distacco fisico, cifra di quello politico. Il Campo Largo diventa una distanza abissale tra i due. Da mesi, De Luca non perde occasione di attaccare Fico. Senza neppure nominarlo: è una tecnica anche questa, intende ridimensionare il bersaglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico-De Luca, neanche San Gennaro fa il miracolo: non si scioglie il gelo tra i due