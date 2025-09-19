Festival Re-Sister! Oltre i confini del femminismo
Sarà nel segno di ‘S-confinare’ ed essere ‘S-confinat3’ la terza edizione di Re-Sister!, il festival della cultura femminista ideato e organizzato dalla Casa delle Donne di Parma e del Comune di Parma - in collaborazione con le associazioni Luca Coscioni, Con-Tatto, CIAC (Centro immigrazione asilo e cooperazione), Centro studi movimenti Parma, DES (Distretto di economia solidale Parma), Fondazione Arturo Toscanini, Insolito Festival, Liceo d’Arte “P. Toschi”, L’Ottavo Colore, Rete oltre la 194 e ZonaFranca - in programma da oggi al 21 settembre al Parco della Musica (Ex Eridania). L’evento è finanziato da Regione Emilia Romagna, Fondazione Cariparma e Proges. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: festival - sister
La scrittrice è una delle ospiti del festival Re-sister, in programma a Parma dal 19 al 21 settembre. «Fare rete e aprirsi tra di noi può aiutare a far cadere molti tabù, a decostruire il mito del materno e non far più sentire sola nessuna» - X Vai su X
Una settimana al femminile. La quarta di Insolito Festival si intreccia con Re/Sister! mercoledì 17 settembre, ore 21.30, Parco Villa Parma di e con Valentina Dal Mas Premio Scenario Periferie 2023 in collaborazione con - facebook.com Vai su Facebook
Festival Re-Sister!. Oltre i confini del femminismo; ReSister!: dal 19 al 21 settembre il festival femminista, Parco della Musica; Parma, al via il festival femminista «ReSister!».
Festival Re-Sister!. Oltre i confini del femminismo - , il festival della cultura femminista ideato ... Segnala quotidiano.net
Torna a Parma il festival femminista 'ReSister!' - , il festival della cultura femminista organizzato dalla Casa delle Donne di Parma: proporrà oltre 20 appuntamenti t ... Da msn.com