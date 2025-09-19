Sarà nel segno di ‘S-confinare’ ed essere ‘S-confinat3’ la terza edizione di Re-Sister!, il festival della cultura femminista ideato e organizzato dalla Casa delle Donne di Parma e del Comune di Parma - in collaborazione con le associazioni Luca Coscioni, Con-Tatto, CIAC (Centro immigrazione asilo e cooperazione), Centro studi movimenti Parma, DES (Distretto di economia solidale Parma), Fondazione Arturo Toscanini, Insolito Festival, Liceo d’Arte “P. Toschi”, L’Ottavo Colore, Rete oltre la 194 e ZonaFranca - in programma da oggi al 21 settembre al Parco della Musica (Ex Eridania). L’evento è finanziato da Regione Emilia Romagna, Fondazione Cariparma e Proges. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festival Re-Sister!. Oltre i confini del femminismo