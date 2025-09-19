Festival Francescano Scienza poesia spettacolo e cultura

di Alice Pavarotti Spiritualità, scienza, poesia, tecnologia, musica e cultura: dal 25 al 28 settembre torna a Bologna il Festival Francescano, giunto alla XVII edizione, con oltre cento eventi in città, tutti gratuiti. Il filo conduttore, che dà il titolo all’edizione, sarà il Cantico delle connessioni, ispirato ai versi luminosi del Cantico delle Creature di San Francesco, che compie 800 anni. Il Festival si propone di rileggere quell’eredità di fraternità universale alla luce delle sfide contemporanee, interrogandosi anche sull’ultima ’creatura’ giunta tra noi, l’intelligenza artificiale, ma più che sulla tecnologia, l’attenzione sarà rivolta all’intelligenza connettiva, capace di abbracciare i legami tra umano, divino, vivente e vegetale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival Francescano. Scienza, poesia spettacolo e cultura

In questa notizia si parla di: festival - francescano

Anche quest'anno siamo partner della XVII edizione del Festival Francescano a Bologna! ? Dal 25 al 28 settembre, piazza Maggiore si animerà con oltre 100 eventi gratuiti dedicati al tema “Il Cantico delle Connessioni”, ispirato ai valori di San Francesco.? - facebook.com Vai su Facebook

