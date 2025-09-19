Festival Francescano a Bologna in piazza Maggiore tra connessioni e intelligenza artificiale | ospiti e programma

Bologna, 19 settembre 2025 - Torna il ‘Festival Francescano’ in piazza Maggiore a tema ‘Il Cantico delle connessioni’. Oltre cento ospiti, da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre, tra scrittori, teologi, scienziati che s’interrogheranno sull’intelligenza connettiva, il digitale, l’intelligenza artificiale, in una rilettura contemporanea del celebre ‘Cantico delle Creature’ che San Francesco compose ottocento anni fa. Roberto Serra Iguana "Riflettendo su come Francesco approccia il mondo e le relazioni, abbiamo pensato che una connessione potesse interpretare oggi quello che Francesco ha tentato di fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival Francescano a Bologna in piazza Maggiore tra connessioni e intelligenza artificiale: ospiti e programma

