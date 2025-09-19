Festival di Open si parte Da Sala a Pizzaballa da Schlein a Fitto ecco gli ospiti e il programma di venerdì 19 settembre

Ci siamo. Inizia oggi, venerdì 19 settembre, a Parma la terza edizione del Festival di Open: tre giorni «vulcanici» di incontri, dialoghi e confronti aperti al pubblico in Piazza Garibaldi. Politica italiana e internazionale, giovani e futuro delle città, giustizia, musica e cultura: temi cruciali per capire il presente e immaginare il domani saranno al centro di un programma ricco di ospiti e voci diverse, dal Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, fino a Elly Schlein e Gino Cecchettin. La giornata inaugurale del Festival porterà oggi sul palco leader politici, amministratori locali, artisti e giovani, con l’obiettivo di costruire, nello spirito di Open, un dialogo diretto con i lettori e con le nuove generazioni per affrontare le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Open.online