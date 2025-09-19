Festival di Open il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo | La riforma della giustizia? Testo sgangherato – Il video

Sul palco del Festival di Open, in corso a Parma dal 19 al 21 settembre, è salito Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il magistrato, che ha svolto un ruolo cruciale nelle indagini sulle stragi di Cosa nostra tra il 1992 e il 1993, ha affrontato temi cruciali come la riforma della giustizia, il cambiamento delle mafie, e la minaccia del terrorismo internazionale. Partendo dall’attualità politica, Melillo ha affermato di « non essere sorpreso » dall’ esito del voto di giovedì 18 settembre alla Camera, che ha approvato in terza lettura la riforma della giustizia, la quale prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. 🔗 Leggi su Open.online

