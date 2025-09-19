Festival di Open il cardinale Pizzaballa | Israele si percepisce come unica vittima non ha visione lucida del futuro – Il video

«Il desiderio della fine della guerra c’è. Credo che oggi la maggioranza della popolazione sia stanca di questa guerra, ma questo non significa che chi vuole la fine della guerra voglia la pace dei palestinesi e la fine del conflitto». A parlare è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è intervenuto ospite al Festival di Open, che si è inaugurato oggi a Parma. Un ragionamento lucido e amaro, insieme all’editore del giornale Enrico Mentana e al direttore Franco Bechis: «Sono due cose abbastanza diverse. Gli israeliani vogliono la fine della guerra perché ci sono troppi morti, perché c’è grande stanchezza. 🔗 Leggi su Open.online

