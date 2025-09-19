Festival di Open Elly Schlein | L’unità nel campo largo non ce la chiede il medico ma il popolo E su Gaza | L’Italia non sia complice di quei crimini

Il lavoro su cui ha insistito in questi mesi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, «ha portato a qualcosa che non accadeva da vent’anni. Per noi è prezioso costruire un’unità ». A rivendicarlo è la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco del Festival di Open, a Parma, a soli dieci giorni dal primo test elettorale, in programma nelle Marche il 28 e 29 settembre. Al suo fianco l’editore e fondatore di Open, Enrico Mentana, e ad accoglierla una piazza gremita di persone. Inevitabile partire dalle elezioni regionali: «Sono felice di essere riuscita a riunire la stessa coalizione progressista che si presenta in tutte le regioni al voto, tutte e sette. 🔗 Leggi su Open.online

Festival di Open, Elly Schlein: «L’unità nel campo largo non ce la chiede il medico, ma il popolo». E su Gaza: «L’Italia non sia complice di quei crimini» - Sulla situazione in medio Oriente: «Anche i palestinesi hanno diritto a vedere riconosciuto il loro Stato» ... Si legge su open.online