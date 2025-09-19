Festival di Open da Pizzaballa a Elly Schlein | gli highlights della prima giornata – Le foto

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un luogo di libertà e di confronto», così ha definito il Festival di Open il fondatore della testata Enrico Mentana, durante i saluti iniziali in Piazza Garibaldi a Parma, venerdì 19 settembre, insieme al direttore della testa Franco Bechis. Mentana ha precisato che l’evento è un’occasione per «parlare di tutti i temi, in pace e in equilibrio». Tre giorni di talk – da venerdì 19 a domenica 21 settembre – su argomenti che scuotono e attraversano la contemporaneità, dalla guerra alle questioni sociali, dalla musica alla letteratura. Al centro, come sempre, i giovani e le sfide che caratterizzano il loro futuro. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - open

Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma

"Empire dance open festival": primi posti per due giovanissime brindisine

Torna il Ventotene Open Festival

Festival di , da Pizzaballa a Elly Schlein: gli highlights della prima giornata – Le foto; Festival di , si parte. Da Sala a Pizzaballa, da Schlein a Fitto, ecco gli ospiti e il programma di venerdì 19 settembre; Da Calenda a Schlein, fino a Pizzaballa e Gino Cecchettin: torna a Parma il Festival di Open.

Festival di Open, Elly Schlein: «L’unità nel campo largo non ce la chiede il medico, ma il popolo». E su Gaza: «L’Italia non sia complice di quei crimini» - Sulla situazione in medio Oriente: «Anche i palestinesi hanno diritto a vedere riconosciuto il loro Stato» ... Riporta open.online

festival open pizzaballa ellyFestival di Open, Elly Schlein: "Le destre nazionaliste stanno bloccando salario minimo", "la battaglia contro la violenza di genere deve partire dalle scuole" - «Manca una cultura del consenso in Italia, non c'è un accordo con la maggioranza sull'educazione per contrastare la violenza di genere. Segnala gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Open Pizzaballa Elly