Festival di Open da Pizzaballa a Elly Schlein | gli highlights della prima giornata – Le foto

«Un luogo di libertà e di confronto», così ha definito il Festival di Open il fondatore della testata Enrico Mentana, durante i saluti iniziali in Piazza Garibaldi a Parma, venerdì 19 settembre, insieme al direttore della testa Franco Bechis. Mentana ha precisato che l’evento è un’occasione per «parlare di tutti i temi, in pace e in equilibrio». Tre giorni di talk – da venerdì 19 a domenica 21 settembre – su argomenti che scuotono e attraversano la contemporaneità, dalla guerra alle questioni sociali, dalla musica alla letteratura. Al centro, come sempre, i giovani e le sfide che caratterizzano il loro futuro. 🔗 Leggi su Open.online