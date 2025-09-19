Festival di Open Beppe Sala | Ho passato un agosto terribile ma mi sono imposto il silenzio – Il video
È il rapporto tra giovani e città ad aprire la terza edizione del Festival di Open, in corso a Parma dal 19 al 21 settembre. Sul palco di piazza Garibaldi sono saliti Michele Guerra, sindaco della città emiliana, e Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano. Il primo tema all’ordine del giorno è quello della casa, sempre più inaccessibile per le nuove generazioni (e non solo loro), tra caro affitti e scarsità di alloggi a prezzi accessibili. Nel capoluogo lombardo, per esempio, il costo medio di un’abitazione è passato dai 3.961 euro al metro quadro del 2017 ai 5.543 euro al metro quadro di oggi. 🔗 Leggi su Open.online
