Festival dell’innovazione scolastica | la bella lezione dell’istituto Pascal di Pompei con il progetto Sogno di volare

Dal Sud ma soprattutto dal cuore della Magna Grecia alle verdi colline di Valdobbiadene una rappresentanza del polo liceale Pascal guidata dalla dirigente scolastica Filomena Zamboli sarà ospite del prestigioso Festival dellInnovazione scolastica perché selezionato, per la quinta edizione, a testimoniare la propria “esperienza didattica innovativa e di eccellenza”. Punta di diamante che ha fatto decollare la vittoria dell’Istituto campano il progetto teatrale “Sogno di Volare” per promuovere le competenze cognitive dei ragazzi fortunati a nascere nel contesto vesuviano, ricco di storia e arte in tutte le sue forme, ma soggetto a significativi tassi di dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

