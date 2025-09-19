Festival dei Borghi della Laga 2025 | a Colle di Arquata del Tronto con i Signori del Bosco
L’ultimo fine settimana dell’estate ci regala un appuntamento d’eccezione nel delizioso borgo montano di Colle di Arquata del Tronto (AP), parte del Calendario annuale del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025. Nel pomeriggio di sabato 20 settembre la rassegna itinerante sale infatti in territorio marchigiano dell’Alta Valle del Tronto, per raggiungere uno dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
festival - borghi
