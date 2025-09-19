Festival Car 2025 a Revigliasco il fascino delle auto d’epoca e dei modelli iconici – FOTO
‹ › 1 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 2 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 3 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 4 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 5 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 6 7 auto storiche festivalcar 2025. ‹ › 7 7 auto storiche festivalcar 2025. Il borgo di Revigliasco Torinese si prepara a ospitare il Concorso d’Eleganza Festival Car, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento, fissato per il 28 settembre 2025, vedrà la partecipazione di capolavori a quattro ruote provenienti da tutto il mondo. Il concorso d’eleganza vedrà sfilare oltre 80 vetture, con un programma che inizia alle 9:00 al Castello di Moncalieri, punto di partenza del Tour d’Elegance. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
