Feste mariane stretta sugli abusivi | 20 mila euro di multe della polizia locale

Sequestro di merce irregolare e sanzioni per un ammontare di 20mila euro. E' questo il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia locale di Reggio Calabria in città, in occasione delle festività mariane. Nei giorni scorsi, alcuni servizi di controllo massivo si sono svolti in località. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

