Festa Roma c’è il film sulla fotoreporter uccisa a Gaza Hassouna

Roma, 19 set. (askanews) – Dopo l’anteprima a Cannes nella sezione ACID, arriva alla Festa del Cinema di Roma in Special Screenings e in Concorso per il Miglior Doc “Put Your Soul on Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi, poi un uscita a novembre (con Wanted Cinema). Il documentario della regista iraniana, conosciuta per i suoi lavori di denuncia dei conflitti nel suo Paese Natale, è girato tra le rovine di Gaza, nelle strade deserte in cui si aggirava Fatma Hassouna, la fotoreporter palestinese 24enne poi uccisa insieme a gran parte della sua famiglia lo scorso aprile in un attacco aereo. Il film riporta fedelmente gli scambi tra le due donne nel corso di circa un anno, a partire dall’aprile 2024, e denuncia la disumanizzazione e il silenzio che troppo spesso avvolgono le vittime palestinesi, offrendo una testimonianza urgente e necessaria del genocidio visto dall’interno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
