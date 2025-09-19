Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Roma per presentare la Festa nazionale del partito che si svolgerà nella città termale del Sannio dal 26 al 28 settembre prossimi. Il sindaco, invitato a prendere parte alla conferenza dalla segreteria nazionale di Forza Italia, ha voluto sottolineare l’importanza di questo appuntamento per Telese Terme e per l’intero Sannio: “Questa mattina ho potuto ringraziare di persona ancora l’On. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa Nazionale di FI a Telese, il sindaco Caporaso: “Grande opportunità per il territorio”