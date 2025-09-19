Festa Nazionale di FI a Telese il sindaco Caporaso | Grande opportunità per il territorio
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Roma per presentare la Festa nazionale del partito che si svolgerà nella città termale del Sannio dal 26 al 28 settembre prossimi. Il sindaco, invitato a prendere parte alla conferenza dalla segreteria nazionale di Forza Italia, ha voluto sottolineare l’importanza di questo appuntamento per Telese Terme e per l’intero Sannio: “Questa mattina ho potuto ringraziare di persona ancora l’On. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: festa - nazionale
Elisabetta del Belgio mostra il suo carattere alla Festa Nazionale, il look monospalla
Psicodramma Schlein. A Firenze a rischio pure la Festa nazionale dell'Unità
La tradizionale parata del 14 luglio a Parigi, giorno di festa nazionale per ricordare la presa della Bastiglia che diede inizio alla Rivoluzione Francese.
Bienno vi aspetta alla Festa nazionale del Plein Air! . dal 26 al 28 settembre 2025 nel cuore del centro storico di Bienno alla scoperta delle sue bellezze! . La festa del turismo lento torna nel Borgo medievale, la nostra Area camper è pronta ad ospitarvi Vai su Facebook
San Francesco, 4 ottobre festa nazionale? Cosa cambia - X Vai su X
Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà”; A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà; Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio”.
Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio” - E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conf ... Scrive ntr24.tv
Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà” - Sarà Telese Terme, nel cuore della provincia di Benevento, a ospitare dal 26 al 28 settembre la Festa nazionale di Forza Italia, un appuntamento che il segretario del partito e vicepremier Antonio Taj ... Segnala ntr24.tv