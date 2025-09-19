Festa Italia! Rivivi il doppio decisivo con Errani e Paolini

La squadra di Tathiana Garbin si qualifica per la terza volta consecutiva per la finale di Billie Jean King Cup: battuta l'Ucraina. Dopo l'1-1 nei singolari, decisivo il doppio, con Paolini ed Errani che hanno sconfitto la coppia formata da Kichenok e Kostyuk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festa Italia! Rivivi il doppio decisivo con Errani e Paolini

In questa notizia si parla di: festa - italia

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

La prima Festa dell’Unità in Italia? Ma quale Emilia: a Mariano Comense, 80 anni fa, il raduno del Pci con le salamelle e il lambrusco

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: FESTA TOTALE! Italia sovrana egemone, leggendaria seconda vittoria di fila in Coppa Europa!

Italia, arriva una nuova festa nazionale: ecco quando resteremo a casa Vai su Facebook

Il Parlamento italiano voterà una proposta di legge di Noi Moderati per rendere il 4 ottobre festa nazionale dal 2026, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi @ultimoranet - X Vai su X

Festa Italia! Rivivi il doppio decisivo con Errani e Paolini; Europei 2025, doppio argento per l'Italia nel due senza maschile e femminile; Australian Open, doppia festa per Sinner e Sonego: rivivi la nostra diretta.

Festa a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel doppio misto al Roland Garros - Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del doppio misto dominando in due limpidi set gli statunitensi Taylor Townsed e Evan King. Si legge su blitzquotidiano.it