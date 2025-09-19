Festa Italia Errani-Paolini conquistano la finale della BJK Cup | il nostro doppio olimpionico batte l' Ucraina in semifinale

L'Italia di Tathiana Garbin è in finale della Billie Jean King Cup per il terzo anno consecutivo. Oggi, venerdì 19 settembre, le azzurre, campionesse in carica della "Coppa Davis femminile" dopo il trionfo di un anno fa a Malaga, si sono imposte in semifinale battendo l'Ucraina per 2-1.Decisivo. 🔗 Leggi su Today.it

