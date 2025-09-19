Festa di Roma Smeriglio | è sempre più diffusa in città

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (askanews) - "Un traguardo importante, una crescita costante, mi pare decisiva la presenza internazionale garantita dal Festival, un gran lavoro quello della Fondazione per la diffusione della Festa in città; questa idea della disseminazione degli eventi culturali nella città è un nostro pallino, il fatto che in tanti quartieri e borgate della città possa vivere la parte esterna del festival è una grande notizia". Così l'Assessore di Roma Capitale alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, a margine della presentazione della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

festa di roma smeriglio 232 sempre pi249 diffusa in citt224

© Quotidiano.net - Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

In questa notizia si parla di: festa - roma

4 Luglio, Conte a Villa Taverna, l'Ambasciata Usa a Roma, per la festa d'Indipendenza americana – Il video

Curva Sud, il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma: appuntamento a Piazza Navona

Centri Commerciali aperti a Roma il 29 Giugno 2025: guida per la festa dei Santi Pietro e Paolo

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Smeriglio 232